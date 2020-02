Ozzy Osbourne su Tony Iommi: "Era il più insostituibile tra noi"

L'ex frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne insieme alla moglie Sharon ha partecipato all'ultimo episodio del podcast del produttore Rick Rubin, 'Broken Record' .

Durante la chiacchierata, Ozzy ha definito Tony Iommi, come "il più grande" chitarrista, ma ha anche ammesso che il suo ex compagno nella formazione inglese, "mi intimidisce ancora, e lo sa".

Parlando dei membri dei Black Sabbath – che hanno dato l'addio alle scene con un concerto nella città natale di Birmingham nel 2017 – Ozzy così si è espresso:

“Geezer (Butler, il bassista) è un grande, grande paroliere. (E come bassista), nessuno lo può toccare. Bill (Ward, il batterista), ai suoi tempi, era un grande batterista. Tony (Iommi, il chitarrista), sarà sempre il migliore e nessuno lo può toccare. E in realtà, ancora oggi, non capisco come suona la chitarra, perché non ha la punta delle dita, suona con le dita di plastica”.