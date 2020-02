Sanremo 2020: chi è Paolo Palumbo, il rapper con la Sla ospite stasera del Festival

Al Festival di Sanremo 2020 arriva anche Paolo Palumbo. Il 22enne rapper malato di Sla è stato invitato da Amadeus come ospite della settantesima edizione della manifestazione. Salirà sul palco dell'Ariston in occasione della seconda serata. L'anno scorso aveva deciso di presentarsi alle selezioni di Sanremo Giovani con "Io solo Paolo", una canzone sulla sua storia cantata attraverso il comunicatore oculare, lo strumento che gli permette di esprimersi e di comunicare, avendo gli arti bloccati dalla Sla, contro la quale combatte da quattro anni.

