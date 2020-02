Billy Gibbons: "Presto arriverà il nuovo album dei ZZ Top"

Il frontman dei ZZ Top Billy Gibbons ha dichiarato all'Express che è in procinto di entrare in studio con il produttore Rick Rubin per lavorare al nuovo album della band texana.

Album che manca nella loro discografia da “La Futura” (leggi qui la nostra recensione), anch'esso prodotto da Rubin e pubblicato nell'ormai lontano settembre 2012.

Ecco cosa ha detto:

“Si chiama Foam Box Recordings, dove possiamo riunirci e provare alcune cose nuove. Ero al telefono proprio ieri con il noto produttore Mister Rick Rubin. Rick ha qualche idea che ha messo nei mix. Raramente ci porta nello studio.”

Gibbons ha sottolineato che a Rubin, "Piace lavorare sulla West Coast, quindi è tra il Texas e la California che sogniamo questa roba. Quindi arriverà, probabilmente, nei prossimi mesi, spero. È un po' prematuro fare un annuncio, ma è imminente."

Nel 2018, Gibbons dichiarò di avere “grande fiducia” nella musica che i suoi compagni di band Dusty Hill e Frank Beard hanno scritto mentre lui era al lavoro al suo album solista ”The Big Bad Blues” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato a ottobre 2018. Mi dissero:

"Sì, vai a fare le tue cose'. Noi iniziamo a sbucciare la cipolla e creiamo alcuni pezzi per gli ZZ Top."

In precedenza, aveva detto che la band aveva abbastanza materiale rimasto fuori da “La Futura” per pubblicare un secondo album.