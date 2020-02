Roger Waters a Sanremo 2020, la RAI smentisce la censura

Continua la telenovela di Roger Waters a Sanremo: annunciato ieri a sorpresa come presente con un videomessaggio, inserito in scaletta e poi tagliato. Il mistero è stato risolto, ma solo in parte. Durante la conferenza stampa dell'organizzazione, Amadeus ha spiegato cosa è successo, dal suo punto di vista: “Io sono in diretta. Se mi dicono che non è pronto qualcosa, io vado avanti con quello che ho in scaletta”.

È serpeggiato però tra i giornalisti il dubbio che sia stata una scelta "politica", viste le ben note opinioni dell''ex Pink Floyd: insomma, che alla fine si sia preferito aprire lo show parlando d'altro. È intervenuto quindi il direttore di Rai1, Coletta che si è assunto la responsabilità della scelta: spiegando che si è trattato di una scelta editoriale. Coletta ha preferito far sì che Rula Jebreal, che ha coinvolto Waters, entrasse in scena direttamente senza il video introduttivo dell'ex Pink Floyd. “Le scalette ammettono sempre possibilità di variazione, non c’è censura", ha spiegato Coletta. Io ho pensato che il preludio di Roger Waters ritardasse l'intervento di Rula Jebreal. Non aveva bisogno di presentazioni”.

La Rai, però, ha dato pochi dettagli del messaggio, né ha chiarito in maniera certa quando il messaggio verrà recuperato. "Il materiale è arrivato personalmente alla signora Jebreal, via Whatsapp. Lei ora è dovuta andare via. Sulla disponibilità del videomessaggio potrò rispondere nei prossimi giorni", ha spiegato Coletta.

"Rula Jebreal è contenta di quello che è riuscita a comunicare ieri sera, non c'è nessuna tensione. Lo caricheremo in rete quando parleremo con lei. Io ho visto questo materiale domenica in tarda serata, originariamente non era previsto. Ho una storia da autore e ho pensato che Rula Jebreal si bastasse da sola: quella di non trasmetterlo è stata una valutazione editoriale. C'era un riferimento ad un poeta che avevano condiviso, e un benvenuto a Sanremo, e ho pensato che non fosse necessario".