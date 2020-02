Sanremo 2020, Le Vibrazioni: 'La dissonanza è il movente della musica'

In pieno Sanremo 2020 Francesco Sarcina e soci hanno fatto tappa nel salotto di Rockol a Casa Sanremo per fare due chiacchiere con noi a proposito della loro esperienza alla Settantesima edizione del Festival, che vede Le Vibrazioni tornare sul palco dell'Ariston dopo che già lo scorso anno la band aveva partecipato con "Così sbagliato". Questa volta, il brano in gara s'intitola "Dov'è" (scritta da R. Casalino, D. Simonetta e F. Sarcina). La formazione capitanata da Sarcina ha commentato il "frullatore" che è il Festival, ha ricordato i Sanremo di quando si era bambini e ha ripercorso qualche memoria "da divano". Ecco il video della nostra chiacchierata:

La band ha poi ricordato, nella seconda parte dell'intervista - nel video che segue - il tour, in partenza il prossimo mese di marzo, in collaborazione con il Maestro Beppe Vessicchio, "Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio", con i brani del repertorio della band riletti in chiave orchestrale. La band si è poi lasciata andare a qualche commento anche a proposito degli altri brani in gara, spiegando: "Quello che abbiamo sentito ci piace molto. C'è una grande varietà ma nella varietà c'è una grande qualità". Aggiungendo: "Ad esempio i rapper sono tutti rappr bravi".