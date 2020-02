Sanremo 2020, Raphael Gualazzi: “La mia ‘Carioca’ profuma di libertà”

Nel destino di Raphael Gualazzi, la musica c’è sempre stata. “Quando dissi a mio padre che avrei voluto fare il musicista da grande, mi disse ‘sei pazzo, trovati un lavoro vero’ – racconta con il sorriso l’artista di Urbino durante la sua conferenza stampa – ma la musica ha sempre fatto parte della mia vita, ho inseguito il mio sogno e l’ho realizzato”. Gualazzi arriva all’Ariston con “Carioca”, sognando di presentarsi nuovamente all’Eurovision come avvenne nel 2011. Per lui questo è il suo quarto Festival. Il brano, scritto insieme a Pavanello e Petrella, è un connubio di atmosfere urbane e cubane che fotografa al meglio le sonorità che oggi scorrono nel sangue di Gualazzi. “Sono da sempre percepito come un musicista jazz, ma in Italia il jazz non ha abbastanza spazio. E poi io amo le contaminazioni, i tanti colori della musica – continua l’artista – vivo in un continuo crossover che asseconda la mia curiosità, mai dormiente, e mi porta a sperimentare. Ho un approccio poliforme alla musica, la canzone sanremese ne è una dimostrazione, profuma di libertà”. “Ho un piano”, in uscita il 7 febbraio, è il titolo del suo nuovo album in cui sarà contenuto il brano sanremese. Un lavoro composto da 11 tracce. “È un album ricco e dalle mille sfumature, curato insieme a un team di produttori che vede insieme Stabber, i Mamakass, Dade, Federico Secondomè, Fausto Cogliati e l’arrangiatore Stefano Nanni – svela Gualazzi – è un progetto che non smentisce la linea dei precedenti, nasco come musicista e quindi non posso tradire lo spirito della bella musica”.