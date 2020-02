Sanremo 2020, Irene Grandi: “Vasco mi ha regalato un brano cucito alla perfezione”

Per Irene Grandi questo è il suo quinto festival. Lo sta affrontando con più leggerezza, ma anche con la grinta che l’ha sempre contraddistinta. Vasco Rossi, suo amico da tempo, con cui ha collaborato più volte, ha firmato “Finalmente io” (insieme a Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi), il brano con cui è in gara. “Questo brano è un regalo per i miei 25 anni di carriera – racconta durante la conferenza stampa – sono io, in tutte le mie sfaccettature: le parole della canzone raccontano la mia umanità, le mancanze, gli amori passati, gli errori. C’è anche il riscatto, quello che l’artista può trovare cantando, non solo nella vita. È una canzone fatta su misura per me, la sensibilità di Vasco è grande. Non si voleva accontentare e ha aspettato diverso tempo prima di inviarmi il testo”. Un altro regalo: il 19 e il 20 giugno a Roma, al Circo Massimo, l’artista toscana aprirà i concerti del rocker di Zocca. “Per me la canzone non è da primo ascolto – ammette Irene Grandi – richiede qualche ascolto in più, non è così immediata. Con il brano di Sanremo mi sembra di rivivere tutto ciò che sono e sono stata, ma con una rinnovata crescita personale”. Dice la sua anche sull’universo femminile. “A me sembra un buon momento per le cantautrici e le cantanti – sottolinea Irene Grandi – prima l’ambiente era molto più chiuso. Tutte queste polemiche non le ho capite”. Il prossimo 14 febbraio uscirà una nuova versione di “Grandissimo”, album di celebrazione degli oltre vent’anni di carriera. “Dentro ci sarà anche un altro inedito, ‘Devi volerti bene’ – anticipa – per me vivere di musica è un sogno realizzato. Passano gli anni, ma non dimentico mai quanto sono fortunata”.