Irene Grandi aprirà i concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma

Sarà la rocker toscana ad aprire i due concerti di Vasco Rossi in programma al Circo Massimo di Roma il prossimo 19 e 20 giugno. Irene Grandi - in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Finalmente io", scritto dal rocker di Zocca insieme a Gaetano Curreri, Roberto Casini e Andrea Righi - si esibirà in apertura al Blasco che farà tappa nella Capitale per Rock in Roma in occasione del tour che, nell'estate di questo 2020, lo vedrà andare in scena sui palchi dei principali festival italiani.

La cantautrice fiorentina presenterà l’edizione speciale del doppio album “Grandissimo” il prossimo 14 febbraio - repack del disco uscito il 31 maggio 2018 che celebra i venticinque anni di carriera di Irene Grandi - che includerà, tra gli altri, la canzone con cui la cantante è in gara a Sanremo e l’inedito “Devi volerti bene”. Dal prossimo 5 marzo Irene Grandi sarà impegnata nel “Grandissimo club tour” che prenderà il via da Roma e farà tappa in diverse città d’Italia.

Vasco, oltre ad aver firmato per la cantante il brano sanremese - presentato ieri sera da Irene Grandi sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival - in passato ha scritto per la rocker toscana "La tua ragazza sempre" nel 2000, "Per fare l'amore" nel 2001 e "Prima di partire per un lungo viaggio" nel 2003.

Ecco il video che accompagna il brano "Finalmente io":