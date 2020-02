Il mistero di Roger Waters a Sanremo 2020

Roger Waters si, Roger Waters si, Roger Waters forse. Alla fine, il Festival di Sanremo è sempre la Terra dei Cachi: ne abbiamo avuto l’ennesima ieri, con il mistero della sua presenza durante la prima serata: annunciata a sorpresa in conferenza stampa, inserita in scaletta, e tagliata all’ultimo minuto.

Ieri Rula Jebreal (che è stata la compagna di Waters) ha raccontato che avrebbe voluto avere un collegamento con Michelle Obama - di cui si era favoleggiato da tempo - ma che era risultato infattibile. Al posto, aveva annunciato un “piccolo regalo”.

Amadeus aveva annunciato la presenza di Waters con “Un videomessaggio emozionamte, per noi che amiamo la musica. Un uomo che ha venduto 50 milioni di discho con un ‘The Dark side of the moon’ ci ha mandato videomessaggio in cui si complimenta con il Festival di Sanremo”. È una novità assoluta: persino la Sony, casa discografica di Waters, racconta a Rockol di non sapere nulla della cosa.

Il videomessaggio doveva anticipare l’entrata di Rula Jebreal, ed era effettivamente programmato ad inizio serata, con tanto di "Money" usata come stacco per l'entrata della Jebral: questa una foto della scaletta in sala stampa.

Una piccola curiosità, che ci ha fatto sorridere: il messaggio di Waters era programmato dopo la performance di Rita Pavone: una leggenda metropolitana vuole che la band l’avesse citata in un brano di “Meddle” (è falsa, in realtà il testo della canzone dice, altro come spiegato qua , ma è stata più volte rilanciata dalla stessa cantante).

Detto questo: Rula Jebreal entra, ma non c’è traccia né del messaggio di Waters, né di “Money” dei Pink Floyd, prevista come sottofondo. La Jebreal entra in scena dopo quasi due ore di spettacolo, accompagnata da una versione orchestrale di “Moon river”.

Poco dopo viene spiegato (informalmente) che il messaggio è stato tagliato per problemi di scaletta e che difficilmente verrà recuperato. La Sony, così come non è conoscenza della presenza di Waters in video, spiega a Rockol di non sapere nulla neanche del taglio. In effetti è improbabile che venga riproposto nelle sere successive, visto che è così legato alla Jebreal, presente solo ieri sera.

Ma se era così “emozionante”, come dice Amadeus, perché tagliarlo?

Quello del 2020 è un Festival scarso sotto l’aspetto degli ospiti musicali internazionali: sono previsti solo Lewis Capaldi e Dua Lipa (peraltro non confermata), entrambi giovedì. Si era parlato di Madonna e Lady Gaga, entrambe irraggiungibili. Certo, era un videomessaggio: ma per darvi un (piccolo) metro dell’interessa

quella dell’annuncio della presenza di Waters è stata la notizia più letta su Rockol. Più di canzoni, cantanti e polemica.

Insomma: The Dark Side of Sanremo...