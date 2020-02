Marianne Faithfull, in arrivo un biopic con Lucy Boynton

“Faithfull” è il titolo del film incentrato sulla figura della cantante e attrice britannica Marianne Faithfull. Il biopic, diretto da Ian Bonhôte, vedrà Lucy Boynton - che nel film sui Queen “Bohemian Rhapsody” ha interpretato l’ex fidanzata di Freddie Mercury Mary Austin - ricoprire il ruolo della protagonista e interpretare la già musa di Mick Jagger e Keith Richards. Attualmente sono in corso i casting per scegliere l’attore che interpreterà Jagger nel lungometraggio, le cui riprese inizieranno il prossimo autunno.

Secondo quanto riportato dalla rivista americana Rolling Stone, il film - con Julia Taylor-Stanley, Colin Vaines e Andee Ryder in qualità di produttori e l’attrice Boynton come produttrice esecutiva - ambientato a Londra a metà anni Settanta, ripercorrerà la storia della cantante da quando aveva 17 anni. Il biopic racconterà di come Marianne Faithfull è diventata un idolo pop di successo, mostrando un periodo della sua vita in cui viveva anni di edonismo. La pellicola farà inoltre rivivere sul grande schermo la tumultuosa storia d’amore tra la Faithfull e Mick Jagger, che ha ispirato alcune delle loro migliori canzoni, e si concluderà raccontando gli anni più bui della cantante, quando era una senzatetto e una tossicodipendente.

“Mi sono innamorata di questo progetto nel momento in cui l'ho letto, quindi non potrei essere più elettrizzata nel partecipare alla storia di Marianne sia come attore che, per la prima volta, come produttore esecutivo, in particolare accanto a questo team creativo”, ha raccontato Boynton in una dichiarazione e ha aggiunto: "Non vedo l'ora di iniziare davvero."