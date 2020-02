Madonna offre al Principe Harry e a Meghan il suo appartamento a New York

All’inizio del mese di Gennaio il Principe Harry e la sua consorte Meghan Markle hanno annunciato di voler rinunciare al loro titolo reale per - facevano sapere il duca e la duchessa di Sussex - poter lavorare ed essere finanziariamente indipendenti. Harry e Meghan hanno scelto di trasferirsi a Vancouver, in Canada, per intraprendere una nuova vita con il loro figlio Archie.

Madonna - attualmente impegnata in una mini-residency al Palladium di Londra - ha pubblicato un video su Instagram in cui invita Harry e Meghan a subaffittare l’appartamento della popstar statunitense sito a Central Park West, a New York.

Nella clip la voce di “Like a virgin” - esortando il duca e la duchessa di Sussex a non trasferirsi in Canada dicendo: “Non scappate in Canada, è così noioso lì.” - descrive l’appartamento proposto ai due coniugi: “Ci sono due camere da letto, offre la miglior vista su Manhattan e ha un fantastico balcone.” Madonna conclude dicendo: “Buckingham Palace è nulla rispetto a Central Park West.”

La cantante di “Material Girl” - che recentemente si è vista costretta ad annullare alcuni show del suo “Madame X Tour” a causa del suo stato di salute - è stata recentemente citata in giudizio da due fan per i ritardi dei concerti della popstar, nota per non essere così puntale per le performance. L'episodio segue quello dello scorso mese di novembre, quando il pubblico dei concerti di Madonna avevano fatto causa alla cantante.

I due fan della cantante, Andrew Panos e Antonio Velotta, hanno intrapreso un’azione legale collettiva contro la popstar che ha fatto attendere il pubblico tre ore prima di apparire sul palco della Brooklyn Academy of Music di New York a settembre e a ottobre 2019. A riferirlo è il sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ il quale riporta che la causa è stata presentata alla Corte Suprema di Brooklyn. I due fan hanno sottolineato che l’inizio tardivo dello show di Madonna ha significato un problema per loro, dicendo di aver avuto difficoltà a rincasare dal momento che il servizio dei mezzi pubblici è sospeso a sera tardi.