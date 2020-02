Lynyrd Skynyrd, il biopic 'Street Survivors' esce a giugno

Sarà disponibile nelle sale americane in primavera e on demand, sulle principali piattaforme digitali, a partire dal prossimo 30 giugno "Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash", biopic incentrato sull'incidente aereo del 20 ottobre 1977 nel quale trovarono la morte tre elementi di una delle più grandi southern rock band di sempre, Ronnie Van Zant, Steve Gaines e Cassie Gaines: la pellicola, diretta da Jared Cohn e scritta dallo stesso regista insieme a Brian Perera, è incentrata sul racconto di Artimus Pyle, all'epoca batterista dei Lynyrd Skynyrd, che sopravvisse al disastro aiutando - nelle primissime fasi dell'incidente - i suoi compagni di gruppo feriti a trarsi in salvo.

"Il film non riguarda solo l'incidente aereo, ma anche la mia relazione personale con quel genio di Ronnie Van Zant, che amavo come un fratello e che ancora oggi mi manca", ha spiegato in una nota lo stesso Pyle, interpretato sul grande schermo da Ian Shultis.

La lavorazione di "Street Survivors" iniziò nel 2016, ma fu quasi subito interrotta a causa di un procedimento legale intentato nei confronti della produzione dagli eredi di due musicisti scomparsi nel disastro, Van Zant e Gaines, ai quali si unì anche l'altro elemento fondatore del gruppo Gary Rossington. A sbloccare i lavori fu una sentenza del 2018, che rigettò le istanze presentate per bloccare la realizzazione dell'opera dando così il definitivo semaforo verde alla produzione.

La pellicola - sul set della quale Taylor Clift ha vestito i panni di Ronnie Van Zant e Samuel Kay Forrest quelli di Steve Gaines - sarà presentata in anteprima il prossimo 16 febbraio nell'ambito dell'Hollywood Reel Independent Film Festival di Los Angeles.