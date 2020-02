Miley Cyrus, sexy parrucchiera in lingerie (per il suo fidanzato). Foto

Non sappiamo se la già Hannah Montana abbia deciso di diversificare le proprie attività dedicandosi anche all'hairstyling, né se la tenuta esibita nello scatto che la ritrare intenta a tagliare i capelli del suo fidanzato Cody Simpson sia funzionale al suo nuovo ruolo di parrucchiera: di certo Miley Cyrus ha attirato l'attenzione dei suoi fan facendosi ritrarre in un succinto completo di biancheria intima seduta sulle spalle del compagno con un paio di forbici in mano.

La cantante americana e il suo collega australiano si frequentano dallo scorso anno, più precisamente dal mese di ottobre, quando furono visti baciarsi in un negozi di West Hollywood, a Los Angeles: la Cyrus ufficializzò la relazione pochi giorni dopo, quando - in una Instagram story - si riferì a Simpson come al proprio "fidanzato" in occasione di una visita ricevuta mentre era ricoverata in ospedale per una tonsillite.

La popstar di "Wrecking Ball", recentemente avvistata in studio con Billy Idol e a Andrew Watt, produttore statunitense già al fianco di 5 Seconds of Summer, Post Malone, Lana Del Rey e Blink-182 - ha promesso di pubblicare "nuova musica" nel corso del 2020: non è ancora chiaro, tuttavia, se eventuali nuove canzoni possano confluire in un nuovo disco o in un altro EP, ideale seguito di "She Is Coming", spedito sul mercato nel maggio dello scorso anno.