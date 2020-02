Patti Smith premiata con un PEN America Literary Service Award

A Patti Smith è stato assegnato un PEN America Literary Service Award, riconoscimento assegnato a scrittori il cui lavoro, "acclamato dalla critica, abbia attirato un vasto pubblico aiutandolo a comprendere la condizione umana in modi originali e potenti": il riconoscimento, nel corso degli anni passati, è andato a importanti autori quali - tra gli altri - Stephen King, Stephen Sondheim, JK Rowling, Tom Stoppard, Salman Rushdie e Philip Roth.

"In tutte le sue elettrizzanti incarnazioni - dea del rock, poetessa, testimone della bohémien New York della sua giovinezza - Patti Smith è stata testimone del mutevole potere della letteratura nella sua stessa vita, usando la sua celebrità per incoraggiare la lettura e la scrittura nelle legioni di fan che la venerano", si legge nel comunicato diffuso dalla presidentessa della PEN America Jennifer Egan, autrice dei romanzi "Manhattan Beach" e "A Visit From the Goon Squad" (tradotto in italiano con "Il tempo è un bastardo"): "Stella polare della mia adolescenza, ha dato l'esempio di artista femminile tosta, pur profondamente umana. Sarà una gioia quasi surreale onorare e celebrare il grande Patti Smith al nostro galà del 2020".

La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 19 maggio presso il Museo di Storia Naturale di New York.