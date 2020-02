Sanremo 2020, Riki: 'Voglio far conoscere Nilla Pizzi ai giovani'

Un anno e mezzo fa eravamo in tour, eravamo io e il mio produttore ed è uscito fuori il titolo da una sua relazione che si era conclusa. Parlando diceva 'lo sappiamo entrambi, lo sappiamo entrambi' e mi suonava bene come titolo. Sono tre parole, ma richiamano una fotografia definita.

Ieri sera, 4 febbraio, ha preso il via Sanremo 2020: 24 Big e 12 Nuove Proposte si contenderanno la vittoria della settantesima edizione del Festival. Nel primo gruppo c'è anche Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo , che Rockol ha incontrato a Casa Sanremo per fare due chiacchiere sulla sua esperienza a Sanremo 2020. "La cosa più importante è essere qui, felice, e fare molto molto bene", esordisce Riki raccontando con quale spirito sta vivendo questo Sanremo. Il cantante, classe 1992, sottolinea poi l'intenzione di aggiungere presto "nuove hit nel mio catalogo" e spiega l'origine del brano, "Lo sappiamo entrambi", scritto in collaborazione con Riccardo Sciré, con il quale concorre al Festival:

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!