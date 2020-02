Incubus, in arrivo il nuovo EP 'Trust Fall (Side B)'

La band di Calabasas, California, guidata dal frontman Brandon Boyd ha annunciato la prossima pubblicazione dell'EP "Trust Fall (Side B)", ideale seguito dell'uscita "gemella" "Trust Fall (Side A)", spedita sul mercato il 12 maggio del 2015: per il momento gli Incubus - la cui ultima prova sulla lunga distanza, "8", risale al 2017 - non hanno fornito ulteriori dettagli in merito al progetto (che dovrebbe essere disponibile al pubblico a partire dal prossimo mese di aprile), limitandosi ad annunciare un tour nordamericano in supporto allo stesso in compagnia di 311 e Badflower.

La serie di eventi sarà inaugurata il prossimo 15 luglio al White River Amphitheatre di Auburn, nello stato di Washington, per poi proseguire per trentaquattro date fino al 5 settembre, quando la stringa di date si chiuderà al Klipsch Music Center di Noblesville, in Indiana. Prima, però, la band si concederà una breve sortita sui palchi europei, che si concretizzerà in tre date a Milano, all'iDays Festival, il 13 giugno prossimo, all'HellFest di Clisson, in Francia, il 19 giugno, e all'Azkena Rock Festival di Gasteiz, in Spagna, il 20 giugno.