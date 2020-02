Noel Gallagher, risposta al veleno a Liam sul presunto rifiuto alla reunion degli Oasis

E' un botta e risposta al vetriolo quello scatenatosi oggi, martedì 4 febbraio, tra i due fratelli d'oro del brit rock, Liam e Noel Gallagher: ad aprire le ostilità era stato l'ex frontman degli Oasis, che - la scorsa notte - aveva accusato via Twitter il familiare di aver rifiutato la cifra record di 100 milioni di sterline per riunire la band di "Definitely Maybe". "Evidentemente non è ancora abbastanza per un animo avido", aveva chiosato Liam, scatenando - evidentemente - l'ira del fratello.

La cui risposta, va da sé, non si è fatta attendere:

To whoever might be arsed:

I am not aware of any offer from anybody for any amount of money to reform the legendary Mancunian Rock’n’Roll group Oasis.

I am fully aware though that someone has a single to promote so that’s maybe where the confusion lies. — Noel Gallagher (@NoelGallagher) February 4, 2020

"A chiunque freghi qualcosa più d'un cazzo", ha precisato il maggiore dei fratelli Gallagher con la sua consueta vis espressiva: "Non sono a stato informato di nessuna offerta da parte di nessuno per una qualsiasi somma di denaro per riformare la leggendaria rock band mancuniana degli Oasis. So benissimo che qualcuno ha un singolo da promuovere [Liam, ovviamente, che ha lanciato solo lo scorso 31 gennaio 'Once', brano accompagnato da una clip che ha per protagonista l'ex star del calcio Eric Cantona], quindi credo che sia questa la causa di confusione".

"Finché qualcuno non lo sente da me, non sta succedendo", aveva tagliato corto Noel, lo scorso 10 gennaio, in risposta alle continue voci di imminente reunion degli Oasis rilanciate dal fratello.