Pupo, la confessione choc: 'Sono stato vittima di violenza da parte di donne'

Intervistato da Alessandra Menzani per Libero, Pupo - all'anagrafe Enzo Ghinazzi - ha raccontato di essere rimasto vittima di molestie da parte di donne. I fatti, secondo la ricostruzione effettuata dal cantante toscano, risalirebbero alla fine degli anni Ottanta, quando l'artista era impegnato come conduttore televisivo a "Domenica In":

"Mi hanno picchiato, mi hanno stalkerizzato, ho denunciato. Nel 1989 facevo Domenica in tra le ragazze scalmanate ce n' era una che voleva... avermi. Abitavo all' epoca alla VHouse di Roma, è arrivata sul posto, ho dovuto chiamare i carabiniere. Sto parlando di fatti che accadono, non così rari, non così anormale (...) Ovviamente non ho reagito. Io ho sempre tradito le donne e loro si incazzavano (...) Solo che da quando c' è il MeToo non si può dire niente"