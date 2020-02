Sanremo 2020, eliminati gli Eugenio in via di Gioia e Fadi

Sono gli Eugenio in via di Gioia (in foto) e Fadi i primi due concorrenti eliminati dal Festival di Sanremo 2020. La band torinese e il cantautore italo-nigeriano sono usciti sconfitti dai due duelli ad eliminazione diretta per la gara delle "Nuove proposte" della prima serata del Festival: gli Eugenio in via di Gioia con la loro "Tsunami" hanno perso contro la già vincitrice di "Sanremo Young" (il talent di Rai1 che permetteva al suo vincitore di partecipare di diritto al Festival tra i "giovani") Tecla Insolia e la sua "8 marzo" (la cantante ha avuto la meglio con il 50,6% dei voti), mentre Fadi con "Due noi" ha perso contro Leo Gassmann e la sua "Vai bene così" (che ha ottenuto il 54% delle preferenze). Le esibizioni sono state giudicate dalla giuria demoscopica, composta da 300 persone che sono andate ad almeno tre concerti nell'ultimo anno, che acquistano regolarmente dischi e che hanno sottoscritto un abbonamento premium con una piattaforma streaming).