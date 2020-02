Judas Priest, iniziati i lavori per il nuovo album

Con una foto sui social e qualche riga di testo i Judas Priest hanno fatto sapere ai fan che i lavori per l’ideale seguito di “Firepower” sono ufficialmente iniziati. Il tweet è stato condiviso dal chitarrista Richie Faulkner, ritratto nell’immagine che lo vede, in studio di registrazione, al fianco di Glenn Tipton e Rob Halford. “Mentre diamo vita a nuove creature metal”, ha scritto il musicista nella didascalia che accompagna la foto, ribadendo il work in progress con la frase “sessioni di composizione 2020 dei #judaspriest”.

Giving birth to new metal babies. #judaspriest writing sessions 2020 with grand master Tipton and the Mg RHRF DOTF #forgingthesteel pic.twitter.com/7nMHQiuBN5 — Richie Faulkner (@RichieFaulkner) February 3, 2020

Lo scorso mese di ottobre il cantante della band heavy metal britannica aveva accennato qualcosa sul nuovo album, spiegando al magazine con sede a Chicago Consequence of Sound:

Iniziamo con i riff e la melodia, alcuni ganci, e lo costruiamo, per la maggior parte lo fa la band. ‘Firepower’ sarà piuttosto difficile da superare, ma faremo tutto quello che possiamo per segnare un altro grande traguardo.

Non è molto però, per il momento, il tempo che Halford e soci potranno dedicare alla scrittura e registrazione del nuovo album considerando che dalla fine di maggio la band s’imbarcherà nuovamente in tour in Europa. Dopo una pausa tra agosto e settembre, poi, i Judas Priest apriranno i concerti nel Vecchio Continente di Ozzy Osbourne, concerti che l’ex Black Sabbath si è visto costretto a posticipare ben due volte per i problemi di salute che ha dovuto fronteggiare.