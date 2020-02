Sanremo 2020, Alberto Urso: una voce da tenore pronta a cantare “Il sole ad est”

La canzone inizia così: “Le onde che portano navi per mare e lontano lo sguardo di un faro, tra noi e il divenire è un lento fuggire”. Si chiama “Il sole ad est” ed è il brano che Alberto Urso, cantante classe 1997 originario di Messina, presenterà sul palco dell’Ariston. Diplomato in teoria e solfeggio al conservatorio della sua città e poi in canto lirico al conservatorio di Matera, è alla sua prima partecipazione al Festival. È un tenore. Ha studiato canto con il maestro Francesco Zingariello e con la soprano Daria Masiero, sax con il maestro Orazio Maugeri, pianoforte jazz con il maestro Francesco Pisano e batteria con il maestro Francesco Pullia. Vincitore della scorsa edizione di Amici, al Festival ritrova Giordana Angi, altra partecipante al talent.

