Sanremo 2020, la scaletta della prima serata: l'ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti

Sarà Fiorello a dare ufficialmente il benvenuto al pubblico sul palco dell'Ariston. Ad inaugurare il Festival di Sanremo 2020 sarà lo showman siciliano: il suo intervento è il primo nella scaletta della prima serata e anticipa l'ingresso di Amadeus. Seguirà subito dopo la gara delle "Nuove proposte" (il duello tra gli Eugenio in via di Gioia e Tecla e quello tra Fadi e Leo Gassmann). Subito dopo è prevista la prima esibizione di Tiziano Ferro, mentre la gara dei big sarà aperta da Irene Grandi con "Finalmente io". Chiuderà Raphael Gualazzi con "Carioca". Il videomessaggio di Roger Waters è previsto dopo l'esibizione di Rita Pavone. Le esibizioni dei big saranno giudicate stasera dalla giuria demoscopica, composta da abituali fruitori di musica (chi va spesso ai concerti, acquista dischi e ha un abbonamento premium con una piattaforma di streaming). Al termine della puntata verrà mostrata la classifica parziale.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!