‘Come As You Are’, una mostra su Kurt Cobain e la scena grunge

“Come as you are, Kurt Cobain and the Grunge Revolution”: è questo il titolo della mostra di fotografie di Charles Peterson e di Michael Lavine dedicata a Kurt Cobain, alla sua band, e più in generale alla scena grunge. L’esposizione, in programma a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, dal 7 marzo al 14 giugno, si compone di 80 foto di cui alcune inedite. È curata da ONO arte contemporanea, organizzata e promossa da OEO Firenze Art e Le Nozze di Figaro ed è stata realizzata in collaborazione con Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e MUS.E. Si legge nella descrizione della mostra:

A cura di ONO arte contemporanea, l’esposizione è organizzata e promossa da OEO Firenze Art e Le Nozze di Figaro, in collaborazione con Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e MUS.E.

“Peterson – Lavine. Come as you are: Kurt Cobain and the Grunge Revolution” sarà suddivisa in due sezioni: una include le immagini scattate da Charles Peterson, fotografo ufficiale della Sub Pop Records, ai Nirvana, con spaccati sui concerti e sulla scena della città per eccellenza del grunge, Seattle; la seconda è composta dagli scatti di Michael Lavine, fotografo pubblicitario, tratti da servizi posati e immagini per riviste.

Tra le band protagoniste, oltre alla formazione di "Nevermind", dell’esposizione figurano, tra gli altri, Pearl Jam, Soundgarden e Mudhoney. Ecco i dettagli dell’esposizione e un paio di immagini del catalogo:

“Peterson – Lavine. Come as you are: Kurt Cobain and the Grunge Revolution”

Dal 7 Marzo al 14 giugno 2020

Palazzo Medici Riccardi - via Cavour, 1 – Firenze

Da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00 (mercoledì chiuso) . Chiusura biglietteria ore 18.00

Costo biglietto: intero 10 euro, ridotto 6 euro, gratuito per i giovani fino ai 17 anni.