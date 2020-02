Sanremo 2020, le Vibrazioni: il pop-rock di “Dov’è” sul palco dell’Ariston

Le Vibrazioni, dopo aver festeggiato i venti anni di carriera, scelgono nuovamente il Festival di Sanremo per fare squadra e presentare il brano “Dov’è”, nato dallo spunto di due autori, Roberto Casalino e Davide Simonetta. Un ritorno sul palco del teatro Ariston dopo la partecipazione di due anni fa quando diedero vita alla loro reunion dopo una pausa di cinque anni. Per Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, questa è la terza volta al Festival di Sanremo mentre per il leader del gruppo, Sarcina, si tratta della quarta apparizione sul palco del teatro Ariston se si conta anche l’edizione del 2014 quando gareggiò da solista. Il brano che presentano parla della capacità di riuscire a superare le difficoltà che presenta la vita, senza farsi trascinare e buttare giù dai problemi di tutti i giorni, piccoli o grandi che siano. Inizia così: “Cerco di capire quello che non so capire, fuori vola polline e ho creduto fosse neve e non mi sento contento”. Il gruppo rock nasce ufficialmente a Milano nel marzo 1999 e dopo tre anni passati a suonare nei locali e farsi le ossa come live band, raggiunge il successo con il singolo “Dedicato a te” che, uscito all’inizio del 2003, diventa da subito uno dei brani più trasmessi dalle radio.

Il testo completo e il video di “Dov’è” saranno disponibili a breve.