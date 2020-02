Liam Gallagher: ‘100 milioni di sterline per la reunion degli Oasis. Noel ha rifiutato’

Con un nuovo tweet, canale attraverso il quale in più occasioni Liam Gallagher ha espresso i propri pensieri e le proprie posizioni in merito ai più svariati argomenti con un focus particolare sul fratello ed ex compagno di band Noel Gallagher, il minore dei fratelli d’oro del britpop ha fatto sapere che, stando appunto alle sue parole, a lui e a Noel sarebbero stati offerti 100 milioni di sterline per un ritorno di scena degli Oasis ma la proposta sarebbe stata rifiutata dal maggiore dei fratelli Gallagher.

“Ci sono stati offerti 100 milioni di sterline per un tour ma non è ancora abbastanza per un animo avido”, ha scritto Liam, che in un confuso tweet di pochissimo precedente scriveva, in riferimento agli Oasis, che “stiamo tornando insieme” e che “ricco com’è Noel cazzo non lo farebbe per nessun motivo”, mentre “essendo io uno stronzo disperato” […] “lo faccio per i soldi”.

We’ve been offered 100 million pounds for a tour still not enough for the greedy soul oh well stay young LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

Wahey we’re getting back together Noel Gallagher being minted and rich as fuck he’s doing it for nothing me being a desperate cunt and have fuck all else going for himself I’m doing it for the cash c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

Che sia vero o meno quanto scritto da Liam, non è la prima volta, in realtà, che si parla di offerte mastodontiche per una reunion della band di “Don’t Look Back in Anger”: nel settembre del 2018 Extra.ie riferiva di un’offerta di livello – la cifra non era però stata divulgata – per un live degli Oasis nell’irlandese Slane Castle. Il capo della MCD che cura gli interessi dal vivo dei fratelli Gallagher aveva poi ribadito che di proposte succulente per i due musicisti non ne mancano e che l’ammontare della cifra offerta per il concerto allo Slane Castle stava continuando a salire di settimana in settimana.

Liam Gallagher ha pubblicato lo scorso mese di settembre il suo “Why Me? Why Not.”, secondo capitolo discografico del cantautore di Manchester, mentre Noel è fermo a “Who Built the Moon?”, uscito nel 2017 come terzo album con i suoi High Flying Birds. Mentre quest’ultimo non ha nuovi appuntamenti dal vivo in programma alle nostre latitudini, Liam si esibirà in Italia sia nel mese di febbraio (il 15 a Roma e il 16 a Milano) e sia la prossima estate, al Lucca Summer Festival.