James Blunt dal vivo in Italia

Lo staff di James Blunt ha fatto sapere che l’artista inglese andrà in scena il 18 luglio 2020 a Gardone Riviera (BS) nell’ambito della rassegna Tener-a-mente che nella bella stagione anima il Vittoriale. La data non è l’unica in calendario per Blunt e va ad aggiungersi agli appuntamenti precedentemente annunciati al Mediolanum Forum di Assago (25 marzo), alla Kioene Arene di Padova (27 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (28 marzo).

I biglietti per il concerto del 18 luglio al Vittoriale saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 6 gennaio su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

James Hillier Blount, classe 1974, ha pubblicato lo scorso anno il suo sesto capitolo discografico, “Once Upon a Mind”, giunto sul mercato a un paio d’anni di distanza dal precedente “The Afterlove”. L’ultimo singolo a essere stato estratto dall’album è il brano “Monsters”, del quale il cantautore britannico originario di Tidworth ha pubblicato da qualche settimana il video, da lui ideato e diretto da Vaughan Arnell.

Il cantautore ha esordito nel mercato del disco all’inizio degli anni Duemila, con “Back to Bedlam”, pubblicato nel 2004. All’album, che ha permesso a James Blunt di fare breccia anche nella Penisola con brani come “You’re Beautiful”, hanno fatto seguito “All the Lost Souls” nel 2007, “Some Kind of Trouble” nel 2010, “Moon Landing” nel 2013, “The Afterlove” nel 2017 e, infine, “Once Upon a Mind” nel 2019.