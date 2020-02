Sanremo 2020: FIMI contro la RAI per il Nutella Stage, l'etichetta 'svizzera' di Rita Pavone

E' sorta una polemica tra la FIMI e la RAI riguardante il Nutella stage, il palco esterno al teatro Ariston che ospiterà le esibizioni degli artisti ospiti in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo: come riferisce l'ADNKronos secondo il presidente dell'associazione dei discografici italiani Enzo Mazza "trovarsi un palco con uno sponsor in evidenza senza alcun preavviso ma solo per il beneficio dei conti Rai non è una scelta che condividiamo (...). Il palco brandizzato è un passo falso di Rai".

La scelta del servizio pubblico è stata difesa da Antonio Marano di Rai Pubblicità: "Il palco è brandizzato non nella logica dell' artista, ma dell' evento", si legge nella replica riferita da Paolo Giordano su Il Giornale, "Sanremo vive grazie ai contributi pubblicitari e gli artisti godono della visibilità che dà loro il Festival. Mi sembra francamente una polemica sterile: quando le esibizioni andranno in onda, si capirà che non c'è alcuna enfatizzazione del marchio".

Mario Gerevini, sul Corriere della Sera, riferisce della recente "migrazione" della società discografica intestata a Rita Pavone - la "Nel mio piccolo" - dall'Italia alla Svizzera. Anzi, meglio sarebbe parlare di rinascita, perché la "Nel mio piccolo" esisteva già, ma iscritta al registro delle imprese italiano: chiusa - senza pendenza alcuna - poco più di un anno fa, la società che incassa i guadagni e i diritti dall'attività discografica dell'artista è rinata con lo stesso nome oltreconfine, intestata a Rita Ori Filomena Merk-Pavone e con residenza a "Breggia, in Morbio Superiore", comune elvetico distante poche centinaia di metri dal confine italiano nei pressi di Chiasso.