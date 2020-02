L'ex Articolo 31 J-Ax annuncia 'Il concerto ReAle di Milano'. Un live programmato per il 19 settembre al Mediolanum Forum di Assago, nell'immediato hinterland milanese.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 5 febbraio e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 10 febbraio. Nota: per un periodo di 30 giorni a partire dalla messa in vendita, sarà possibile acquistare in esclusiva i biglietti per le tribune in Early Bird, ovvero ad un prezzo inferiore rispetto alla tariffa standard.

L'ultimo album di J-Ax “Reale” (leggi qui la nostra recensione) è stato pubblicato lo scorso 24 gennaio.