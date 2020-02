Sanremo 2020: da 'X Factor' al Festival con 'Rosso di rabbia', la storia di Anastasio

Al Festival di Sanremo c'era stato già lo scorso anno, come ospite. Sul palco dell'Ariston aveva cantato "Correre", con un testo pensato come un confronto tra due generazioni diverse. Quest'anno il rapper campano torna nella città dei fiori, stavolta in gara: con "Rosso di rabbia" è tra i 24 cantanti della categoria "big". La sua canzone "Rosso di rabbia", un rap-rock esplosivo che racconta la rabbia e le frustrazioni di un 21enne - Anastasio ha compiuto 22 anni l'anno scorso: "Panico panico / sto dando di matto / qualcuno mi fermi / fate presto / per favore / per pietà". La canzone sarà contenuta nell'album "Atto zero", in uscita il 7 febbraio.

Anastasio è salito alla ribalta nel 2018 grazie alla vittoria ad "X Factor", dove aveva conquistato giudici e pubblico rileggendo in chiave rap brani di cantautori come Francesco De Gregori ("Generale"), Rino Gaetano ("Mio fratello è figlio unico") e Franco Battiato ("La porta dello spavento supremo"). Il suo inedito "La fine del mondo" ha anticipato l'uscita del suo primo album, dal titolo omonimo.

Originario di Meta, in provincia di Napoli, al paesino dove è nato e cresciuto e dove ha trascorso la sua adolescenza Anastasio ha dedicato anche uno dei brani contenuti nel nuovo album "Atto zero", "Cronache di gioventù metese".

Nella serata delle cover del Festival di Sanremo Anastasio canta "Spalle al muro", il brano scritto da Mariella Nava e portato al successo da Renato Zero nel 1991 (si classificò secondo al Festival di quell'anno, dietro a Riccardo Cocciante e alla sua "Se stiamo insieme"). Ad accompagnarlo ci sarà nientemeno che la PFM.

Il testo completo e il video di "Rosso di rabbia" saranno disponibili a breve.