Sanremo 2020, Riki: da Amici al palco dell’Ariston

La partecipazione al Festival di Sanremo per Riki è un traguardo importante. Si presenta sul palco dell’Ariston per la prima volta con il brano “Lo sappiamo entrambi”, scritto di suo pugno. Dopo la partecipazione al talent Amici e il secondo posto conquistato (durante il programma viene scoperto da Francesco Facchinetti che in seguito diventerà il suo mentore e manager), si è fatto conoscere in Italia, ma anche all’estero: in America Latina soprattutto in Argentina, Colombia, Brasile, Cile, Perù, Messico. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con i CNCO nel pezzo, “Dolor De Cabeza”. Nel 2017 ha pubblicato l’ep “Perdo le parole” conquistando subito la vetta degli album più venduti in Italia e il doppio disco di platino dopo un solo mese e mezzo. Dopo pochi mesi è uscito l’album “Mania”, anche in questo caso doppio disco di platino. Infine nel 2018 dopo un lungo tour in Italia ha pubblicato il primo album dal vivo “Live & Summer Mania”, contenente anche alcuni inediti registrati in studio.

Il testo completo e il video di “Lo sappiamo entrambi” saranno disponibili a breve.