Sanremo 2020, Rita Pavone: con “Niente (Resilienza 74)” mostra tutta la sua grinta

La sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta un record assoluto per la storia della kermesse musicale. Infatti Rita Pavone interrompe l'assenza più lunga dalla gara per un artista. Torna in gara a distanza di 48 anni dall’ultima sfida sul palco dell’Ariston. “Niente (Resilienza 74)”, il brano che porterà al Festival, è stato scritto dal figlio (Giorgio Merk, figlio di Rita e di Teddy Reno). Una curiosità: 74 sono gli anni dell’artista. Il ritorno al Festival di Sanremo arriva dopo l’addio alle scene avvenuto nel 2006 e il rientro nel mercato discografico avvenuto nel 2013 con il doppio album “Masters”. Successivamente Rita Pavone è tornata anche ad esibirsi dal vivo con il tour “Rita is Back”, una seconda giovinezza per una delle artiste più importanti nella storia della musica italiana. Nasce a Torino nel 1945. Rivela precocemente la passione per la musica e il ballo, assecondata in particolare dal padre. Debutta su un palcoscenico nel 1959, in uno spettacolo per bambini, imitando Al Johnson e cantando “Swanee”.

Il testo completo e il video di "“Niente (Resilienza 74)" saranno disponibili a breve.