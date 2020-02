Sanremo 2020, Marco Masini: all'Ariston “Il confronto” per festeggiare 30 anni di carriera

Masini, che quest’anno celebra 30 anni di carriera, è in gara al 70° Festival di Sanremo con il brano “Il confronto”, scritto insieme a Federica Camba e Daniele Coro, che sarà contenuto in “Masini +1, 30th Anniversary”, il prossimo album in uscita il 7 febbraio. Masini ha partecipato a nove edizioni della manifestazione. Il nuovo disco è una sintesi dei 30 anni di musica del cantautore toscano, che verranno festeggiati con un tour nei teatri e una data evento il 20 settembre all’Arena di Verona. Dentro l’album sono contenuti quindici successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici, oltre a quattro brani inediti, tra cui il singolo sanremese. Gli altri tre nuovi brani sono “La parte chiara”, “Non è così” e “Fra la pace e l’inferno”. I duetti contenuti nel progetto sono sedici: Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro e Rita Bellanza. Masini nasce a Firenze il 18 settembre 1964. A tre anni riceve in regalo, per Natale, una pianola-giocattolo: ci mette le mani e, a orecchio, riesce a suonare le note di “White Christmas”. Dietro consiglio dello zio, qualche anno più tardi, Marco comincia a prendere lezioni di pianoforte. Da musicista piano piano diventerà cantautore e la sua carriera prenderà il volo.

Il testo completo e il video di "Il confronto" saranno disponibili a breve