Sanremo 2020, la Rai risponde alle polemiche sulle 'Nuove proposte': 'Attacchi gratuiti'

Dopo le polemiche delle ultime settimane, una nuova tegola si è abbattuta nelle ultime ore sul Festival di Sanremo 2020: quella relativa alla modifica al regolamento delle "Nuove proposte". Come già riportato da Rockol, con la modifica - fatta in extremis - i quattro finalisti della categoria dei giovani suoneranno di meno e il vincitore sarà decretato dal voto su uno spezzone registrato e non su una performance live. Una decisione che ha suscitato le perplessità di addetti ai lavori, di rappresentanti dell'industria discografica e dei cantanti in gara.

Ma la Rai non ci sta. A rispondere alle polemiche è il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, che durante la conferenza stampa commenta: