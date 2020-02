Sanremo 2020, Raphael Gualazzi: la sua “Carioca” per far viaggiare restando fermi

Raphael Gualazzi presenterà sul palco di Sanremo la sua nuova canzone, “Carioca”, sognando di presentarsi nuovamente all’Eurovision come avvenne nel 2011. Per lui questo è il suo quarto Festival. Il brano che presenta quest’anno è stato scritto insieme a Pavanello e Petrella. Si tratta di un connubio di atmosfere urbane e cubane. “Ho un piano”, in uscita il 7 febbraio, è il titolo del suo nuovo album in cui sarà contenuto il brano sanremese. Un lavoro composto da 11 tracce.

Gualazzi nasce ad Urbino l’11 novembre 1981. Studia pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, oltre agli studi classici si cimenta anche con il blues e il jazz. Dal 2005 partecipa ad importanti festival come il Fano Jazz, il Java Festival di Giakarta e l’Argo Jazz, Ravello International Festival. Dopo essere stato invitato ad esibirsi in Vermont e New Hampshir all’interno del progetto “The History & Mystery of Jazz”, che l’ha visto al fianco di importanti musicisti, nel settembre del 2009 Raphael Gualazzi incontra Caterina Caselli, con la quale firma un contratto discografico per la Sugar.

Il testo completo e il video di "Carioca" saranno disponibili a breve