Sony Music, entrate in aumento nel 2019

Le entrate generate dalla musica registrata che la Sony Music ha incassato tra il gennaio e il dicembre del 2019 ammontano a 4,17 miliardi di dollari: il dato - secondo una stima effettuata da MBW in base ai dati comunicati dalla major relativi all'ultimo quadrimestre - fa segnare una crescita, per la società diretta da Rob Stringer, del +6,5% rispetto al 2018, trainata - come da consolidata tendenza generale sul mercato discografico mondiale negli ultimi anni - dallo streaming, che solo lo scorso anno è salito del 19,3% maturando, da solo, 389 milioni di dollari.

Tra i titoli che hanno contribuito maggiormente al buon risultato fatto segnare dal gigante discografico con quartier generale a New York ci sono, in ordine di revenue generate, "Fine Line" di Harry Styles, "Fear Inoculum" dei Tool, "Courage" di Celine Dion, "What You See Is What You Get" di Luke Combs e "Romance" di Camila Cabello.