Tecla Insolia: “Non trovo giusta la modifica del regolamento dei giovani, devono farci cantare”

Tecla Insolia, 16 anni, è la concorrente più giovane di questo settantesimo Festival di Sanremo. Originaria di Varese, ma cresciuta a Piombino, approderà sul palco dell’Ariston portando un brano molto significativo, dal titolo “8 Marzo”, ovviamene dedicato alle donne. Durante la conferenza stampa ha detto la sua sulla modifica del regolamento annunciata ieri dalla Rai (leggi qui). La variazione interessa la finale della categoria Nuove Proposte, avverrà nella quarta serata, venerdì 7 febbraio. Sostanzialmente: i giovani finalisti suoneranno di meno e il vincitore sarà decretato dal voto su uno spezzone registrato e non su una performance live. “Non lo sapevo, non lo trovo giusto – spiega la ragazza – siamo qui per cantare e devono farci cantare”. E sul brano che presenterà in gara dice: “È uno dei primi brani che mi è stato proposto, ho subito capito che avrebbe potuto rappresentarmi in quanto giovane donna. È una canzone contro i pregiudizi sulle donne. È un modo per far risvegliare anche le ragazze che si fanno umiliare”. Poi racconta la sua quotidianità: “In molti mi vedono strana perché rinuncio a certe uscite o serate per seguire le mie passioni – confida - io non mi sento strana, inseguo il mio sogno. Sono poco attiva sui social perché ho paura di perdere il contatto con la realtà. In questo mi sento diversa, ma non mi piace quando i definiscono una ragazza tradizionale”. Sono tanti e diversi i suoi punti di riferimento. “I miei guru sono Lucio Dalla, Mannarino e Fabrizio De André, non ascolto tanta musica rap, ma fra i Big del Festival di Sanremo trovo Anastasio uno dei migliori – sottolinea – ha qualche cosa da dire. E si sente. Fra gli artisti internazionali ho una grande passione per Billie Eilish”. Il futuro? “Non ho un album pronto, ci sto lavorando – conclude – a breve girerò una fiction e poi mi ributterò sulla musica, la mia più grande passione”.