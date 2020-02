Sanremo 2020, il concerto notturno degli Eugenio in Via Di Gioia

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono il nome da tenere d'occhio nella sezione Giovani del Festival: attivi dal 2012, si presentano con "Tsunami", che fa seguito alla pubbblicazione di “Natura Viva”, il loro debutto per Universal nel 2019. La band torinese è nata suonando per strada, ed ha una lunga gavetta: lo abbiamo visto ieri notte, nel giorno che precede la loro esibizione al festival.

Il gruppo ha radunato amici e giornalisti in una piazzetta della città Vecchia di Sanremo, la "Pigna", e ha improvvisato un concerto notturno assieme alla comunità locale di artisti: nel video che abbiamo girato vedete i loro quadri sullo sfondo, e vedete anche un burattinaio che accompagna la loro performance di "Tsunami". Il gruppo ha suonato per mezz'ora in acustico, suonando brani propri e cover, ricordando i prorpri esordi da busker: Vinicio Capossela ("Che coss'è l'amor", che vedete in questo video), ma anche I Giganti e "Stand by me" di Ben E. King".

Ecco il video della peformance.