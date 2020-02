Concerti più visti in Italia nel 2019: domina Vasco Rossi (anche senza salire sul podio)

Con la pubblicazione, da parte di SIAE, dei dati fatti registrare al botteghino dai dieci concerti più seguiti in Italia relativi al quarto trimestre del 2019, è possibile compilare una classifica completa degli spettacoli dal vivo più seguiti dal pubblico di casa nostra nel corso dell'anno passato.

In vetta alla classifica si piazza Jovanotti, con la data conclusiva del suo Jova Beach Tour, il 21 settembre scorso: il cantautore romano di origini toscane è stato capace di radunare presso l'aeroporto di Linate, a Milano, 74mila e 198 spettatori, numero di unità rimasto ineguagliato da un artista musicale, in Italia, negli ultimi dodici mesi. Sul secondo gradino del podio si piazza Ultimo, grazie allo show tenuto allo Stadio Olimpico di Roma il 4 luglio: l'artista di San Basilio ha richiamato per il suo concerto "in casa" 63mila e 316 spettatori, poco meno di 200 in più di quelli intervenuti al concerto di Ed Sheeran dello scorso 14 giugno alla Visarno Arena di Firenze, per il quale sono stati staccati 61mila e 867 biglietti.

Il cantautore britannico si prende anche la quarta piazza con il concerto del 16 giugno scorso allo Stadio Olimpico di Roma, seguito da 59mila e 595 spettatori, ma il vero dominatore della classifica dei concerti più seguiti in Italia nel 2019 - benché escluso dal podio - è Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha occupato sei dei dieci posti disponibili nella top ten grazie ai sei show tenuti allo Stadio Meazza di San Siro, a Milano, tra gli scorsi primo e 12 giugno: con una media di poco più di 56mila spettatori a data la voce di "Sally" ha richiamato nello Scala del Calcio, all'inizio della scorsa estate, un totale di ben 340mila spettatori, dato che fa del cantante emiliano l'artista più seguito dal vivo in Italia nel 2019.

Ecco, di seguito, le prime dieci posizioni della classifica dei concerti più frequentati nel nostro Paese nel corso dell'anno passato:

Jovanotti, aeroporto di Linate, Milano - 21/09/2019: 74.198 spettatori

Ultimo, Stadio Olimpico, Roma - 04/07/2019: 63.316 spettatori

Ed Sheeran, Arena Visarno, Firenze - 14/06/2019: 61.867 spettatori

Ed Sheeran, Stadio Olimpico, Roma - 16/06/2019: 59.595 spettatori

Vasco Rossi, Stadio Meazza, San Siro, Milano - 12/06/2019: 56.760 spettatori

Vasco Rossi, Stadio Meazza, San Siro, Milano - 07/06/2019: 56.748 spettatori

Vasco Rossi, Stadio Meazza, San Siro, Milano - 11/06/2019: 56.729 spettatori

Vasco Rossi, Stadio Meazza, San Siro, Milano - 06/06/2019: 56.702 spettatori

Vasco Rossi, Stadio Meazza, San Siro, Milano - 01/06/2019: 56.497 spettatori

Vasco Rossi, Stadio Meazza, San Siro, Milano - 02/06/2019: 56.497 spettatori