Smashing Pumpkins, Billy Corgan: ‘Pubblichiamo un doppio album quest’anno’

Le prime notizie sull’undicesimo album in studio della band statunitense vedevano gli Smashing Pumpkins al lavoro su oltre venti canzoni. Billy Corgan ha recentemente confermato che un nuovo lavoro discografico del gruppo vedrà la luce nel 2020, rivelando inoltre che si tratterà di un doppio album.

A margine di un’intervista per il Tennessean, raccontando qualche dettagli in più sull’ideale seguito di "Shiny and oh so bright, vol. 1" del 2018, il leader degli Smashing Pumpkins ha narrato: “Sotto molti aspetti, questo è il primo vero album (dalla riunione) su cui ci siamo concentrati e abbiamo fatto un classico, è il tipo di album dei Pumpkins: ‘Gettiamo tutto al muro e vediamo cosa succede’.”

Proseguendo, Billy Corgan ha poi svelato la durata e l’uscita del disco e ha detto:

“Ci sto lavorando da oltre un anno. Al momento include 21 canzoni e lo pubblicheremo come doppio disco quest’anno.”

"Questo è il primo album da quando è uscito ‘Machina’ nel 2000 in cui io, James e Jimmy abbiamo lavorato su qualcosa per molto tempo. Ha una base concettuale maggiore e probabilmente presenta una fascia più ampia di musica”, ha spiegato Corgan e ha aggiunto: “L'ultimo è stato un po’ come: ‘Arriviamo al dunque, registriamo alcune cose molto velocemente e lasciamo che sia così e basta’, quindi sono eccitato per questo, perché siamo un po' sulla strada per correre un rischio e cercare di portare in tavola qualcosa di nuovo, invece di limitarci a fare ciò per cui siamo conosciuti. ”

Billy Corgan - che ha pubblicato lo scorso novembre il suo ultimo album solista, "Cotillions” - sarà in concerto con gli Smashing Pumpkins il prossimo 2 maggio allo Shaky Knees, in Georgia.