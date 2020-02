Concerti, Rock Opera: in Italia i successi di Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Queen e altri in chiave orchestrale

Sono state annunciate tre date italiane di Rock Opera, lo show ideato dall'Orchestra e dal Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Novi Sad, in Serbia, che rilegge in chiave orchestrale pietre miliari della storia del rock come “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin, “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd, “Smoke on the Water” dei Deep Purple, “I can’t get no satisfaction” dei Rolling Stones, “Highway to Hell” degli AC/DC e “Somebody to Love”, “We Will Rock You”, “We are the Champions” e “Bohemian Rhapsody” dei Queen: l'ensemble di oltre cinquanta elementi, diretto dal maestro Fedor Vrtacnik, sarà di scena il prossimo 30 marzo al Teatro Politeama di Trieste, il 31 al Gran Teatro Geox di Padova e il primo aprile al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine.

I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate a partire dal prossimo mercoledì, 5 febbraio, a prezzi che oscillano tra i 20 e i 42 euro, a seconda della venue e degli ordini di posto. Tutti gli importi sono al netto di diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.