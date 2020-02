Guns N' Roses, 'You're Crazy' eseguita dal vivo per la prima volta dopo 27 anni: il video

Non c'è stata solo la dedica all'ex star dell'NBA Kobe Bryant, a sua figlia e alle altre vittime del tragico incidente aereo che lo scorso 26 gennaio ha privato gli appassionati di basket di uno dei più grandi campioni di sempre, tra i momenti salienti del concerto tenuto dai Guns N' Roses lo scorso 31 gennaio in occasione del Super Bowl Music Fest di Miami, evento musicale che ha preceduto la finalissima della NFL vinta dai Kansas City Chiefs: nella scaletta proposta dalla band di "Paradise City" al pubblico è stata inserita anche "You're Crazy", decimo brano dell'album di debutto della formazione losangelina - "Appetite for Destruction" del 1987 - che non veniva eseguito dalla formazione originale del gruppo da ben 27 anni.

Benché, infatti, il brano sia stato proposto con una certa regolarità da Axl nel periodo in cui i Guns N' Roses erano rappresentati solo dal frontman, la canzone è stata eseguita per l'ultima volta dalla band al completo il 17 gennaio del 1993 allo stadio River Plate di Buenos Aires, in concomitanza con l'ultimo concerto del tour in supporto al dittico di "Use Your Illusion".

I Guns N' Roses hanno annunciato oggi, lunedì 3 febbraio, una nuova tranche di date per la prossima estate negli Stati Uniti, che sarà inaugurata il 4 luglio a Milwaukee e che si concluderà dopo diciannove appuntamenti il prossimo 26 agosto a Missoula, in Montana: il gruppo terrà l'unica data italiana per il 2020 il prossimo 12 giugno alla Visarna Arena di Firenze, in occasione dell'edizione 2020 del festival Firenze Rocks.