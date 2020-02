Absolute Beginners Radio Airplay: prima Tecla con '8 marzo'

Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la classifica prodotta da Radio Airplay in esclusiva per Rockol. Si tratta di una graduatoria per numero di passaggi (generata monitorando oltre 350 emittenti radiofoniche italiane) che riguarda soltanto gli artisti esordienti italiani, quelli cioè che per la prima volta sono stati regolarmente trasmessi in radio. Eccola di seguito (il numero tra parentesi indica la posizione della settimana precedente):

1(1) Tecla “8 marzo” (Rusty Records)

2 (3) Matteo Faustini “Nel bene e nel male” (Dischi dei sognatori)

3 (2) Filo Vals “Mr World” (Sony)

4 (4) Chianluca “Il rock non è morto” (Battitorumore)

5 (5) Random “Rossetto”

6 (6) Holden “Na Na Na” (Epic)

7 (7) Cara “Mi serve” (Polydor)

8 (N) Las Flores Molestas “Rosia Montana” (Sorry Mom!)

9 (8) Rolando feat. Caterina Zampieri “Naviganti” (PassoDopoPasso)

10 (10) Nico Arezzo “Volo” (Columbia)

Qui l'elenco delle radio che trasmetteranno "Absolute Beginners"