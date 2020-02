Kiss, nell’estate 2021 un biopic sulla band

Se ne parla da qualche mese ma ora il quadro ha assunto maggiore nitidezza: dopo i biopic dedicati ai Queen, a Elton John e ai Mötley Crüe – per citare i più recenti – anche i Kiss entreranno nella schiera di coloro che sono stati immortalati in una pellicola cinematografica. Il manager della band Doc McGhee ha infatti riferito, stando a quanto riportato dal magazine statunitense Ultimate Classic Rock, che il film sui Kiss uscirà il prossimo anno, nell’estate del 2021. La notizia, che era stata anticipata dallo stesso giornale lo scorso mese di novembre, è stata annunciata dal manager di Gene Simmons e soci in un episodio di Rock Talk With Mitch Lafon. Dichiara McGhee: “Posso dire che è con Mark Canton, un grande, grande produttore e un vero bravo ragazzo”. E ancora: “Si spera che la prossima settimana avremo un gruppo dietro al progetto e finiremo di scrivere il copione e la speranza è che una volta finito avremo un film pronto per il mese di luglio del prossimo anno”. Lo stesso mese, insomma, in cui i Kiss terranno quello che la band di “Crazy Crazy Nights” ha presentato come il suo ultimo concerto di sempre, previsto a New York il 17 luglio 2021. Il tour d’addio dei Kiss, dopo la tappa della scorsa estate, tornerà in Italia anche nell’estate del 2020 con un live il 13 luglio all’Arena di Verona.

L’ultima volta che il manager dei Kiss aveva accennato al biopic aveva spiegato che si sarebbe basato “sulla formazione dei Kiss e di come sono diventati ciò che sono”. Questo non è l’unico progetto audiovisivo legato alla band mascherata, alla quale sarà dedicato anche il documentario “Kisstory” che includerà anche i materiali inviati direttamente dai fan. “Kisstory” sarà distribuito in autunno.

Mark Canton, classe 1949, ha prodotto film come, per citarne alcuni, “Jack Frost” (1998), “La terra dei morti viventi” (2005), “300” (2006) e la trilogia “Escape Plan”.