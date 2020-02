Concerti, rinviato il concerto di Joshua Radin a Roma

È stato rinviato a giovedì 6 febbraio il concerto che Joshua Radin avrebbe dovuto tenere questa sera, 3 febbraio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La ragione di tale rinvio è dovuta a questioni di salute che non permettono al cantautore dell’Ohio, classe 1974, di calcare le scene. L’artista ha fatto sapere attraverso una nota stampa di essere “sinceramente dispiaciuto” e che si augura “che tutti i suoi fan possano partecipare alla nuova data”. I biglietti già acquistati rimangono validi per il nuovo live. Chi invece preferisse chiedere il rimborso, ecco come procedere, entro e non oltre il 6 febbraio 2020:

- Biglietti acquistati presso un punto vendita Ticketone: il rimborso potrà essere richiesto presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

- Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con ritiro sul luogo dell’evento o con spedizione a casa tramite corriere espresso: il cliente verrà contattato sulla mail con cui ha registrato l’account Ticketone con tutte le indicazioni.

L’ultimo album di Radin, “Here, Right Now”, è stato pubblicato dall’artista statunitense, che ha esordito nel mercato del disco nel 2006 con “We Were Here”, lo scorso anno.