I Guns N’ Roses non mollano il palco: cresce il tour

Alle date in Europa, America Latina e Centro America del tour dei Guns N’ Roses se ne aggiungono altre, così che la band – dopo la tranche già annunciata – tornerà di scena negli Stati Uniti dove terrà banco dal 7 luglio, con la data inaugurale di Milwaukee, al 28 agosto, quando il concerto di Missoula chiuderà, stando alle date annunciate fino a oggi, la tournée. Non mancherà tra gli appuntamenti di Axl Rose e soci una tappa in Italia, prevista il 12 giugno al Firenze Rocks del capoluogo toscano, dove la formazione statunitense si era esibita anche nell’estate del 2018 - qui la nostra recensione del live.

Per quanto l’attività dal vivo della band di “Paradise City” sia florida - il “Not in This Lifetime... Tour” non si è più fermato dall’aprile del 2016 - sono molti i fan che reclamano il seguito di “Chinese Domocracy”, l’ultimo album dei Guns N’ Roses, dato alle stampe circa dodici anni fa, nel 2008. Nelle scorse settimane Slash è tornato sull’argomento spiegando, non troppo ottimisticamente, che manca “una risposta definitiva”. Da “Chinese Domocracy” in poi la band ha pubblicato, nell’estate del 2018, una versione rimasterizzata ed espansa del classico dei Guns N’ Roses "Appetite for Destruction".