I Psychedelic Furs pubblicano un nuovo album dopo quasi 30 anni

I Psychedelic Furs, la band post punk britannica formatasi nel 1977 e capitanata da Richard Butler, ha annunciato che il prossimo primo maggio pubblicherà il suo primo album in quasi 30 anni.

Il titolo del nuovo disco è “Made Of Rain” e raggiunge il mercato – anticipato dal singolo “Don't Believe” - 29 anni “World Outside” uscito nel 1991. La band è formata dal cantante Richard Butler, il bassista Tim Butler, il batterista Paul Garisto, il chitarrista Rich Good, la tastierista Amanda Kramer e il sassofonista Mars Williams. “Made Of Rain” è stato prodotto da Richard Fortus, il missaggio è stato di Tim Palmer.

La band ha inoltre annunciato che suonerà alla Royal Albert Hall di Londra il 14 maggio. Per l'occasione verrà eseguito per intero il nuovo album. Sul palco verranno raggiunti, in qualità di ospiti, da Jah Wobble & The Invaders of the Heart.

Richard Butler ha dichiarato:

"Sono consapevole del fatto che le persone ci citano come un'influenza, anche se spesso non la riconosco nella loro musica. Ovviamente è gratificante, dato che c'è ancora un pubblico interessato ed entusiasta per noi. È un onore."

Tracklist:

1. The Boy That Invented Rock & Roll

2. Don’t Believe

3. You’ll Be Mine

4. Wrong Train

5. This’ll Never Be Like Love

6. Ash Wednesday

7. Come All Ye Faithful

8. No-One

9. Tiny Hands

10. Hide The Medicine

11. Turn Your Back on Me

12. Stars