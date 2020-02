Guarda il trailer del film "Marianne & Leonard. Parole d'amore"

Impossibile dimenticare la lettera che il cantautore canadese scrisse alla sua Marianne dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa, nell'estate del 2016: "Sappi che sono appena dietro di te che tendi la tua mano e penso che possa raggiungere la mia", queste le parole di Cohen.

La storia d'amore tra Leonard Cohen e Marianne Ihlen, simboleggiata da quella "So Long, Marianne", diventata a tutti gli effetti una delle canzoni più note del repertorio dell'artista, rivive ora in un film: si intitola semplicemente "Marianne & Leonard. Parole d'amore" e dopo l'anteprima al Sundance Film Festival arriverà nelle sale italiane per due giorni, il 3 e il 4 marzo, distribuito da Nexo Digital. Qui di seguito potete vedere un trailer in esclusiva.

Il documentario è diretto dal regista Nick Broomfield che, in passato, a firmato "Kurt & Courtney", dove veniva raccontata la tormentata storia d'amore tra l'ex leader dei Nirvana e la voce delle Hole. "Marianne & Leonard. Parole d'amore" è composto da filmati d'archivio, testimonianze e immagini di repertorio. Nei cinema italiani sarà distribuito da Nexo Digital (a breve l'elenco delle sale che lo proietteranno). Così Broomfield racconta il progetto:

"Ero un ventenne in cerca di avventura e divertimento quando sono arrivato sull'isola di Idra, in Grecia. Ho avuto la fortuna di incontrare Marianne, l'amante di Leonard Cohen. Fu lei a convincermi a realizzare il mio primo film. Quello è stato uno dei periodi più magici della mia vita. Fare questo film ha significato tornare a quel punto di partenza".

Fu proprio sull'isola di Idra che Leonard Cohen e Marianne Ihlen si incontrarono, nel 1960. Lei era fidanzata con lo scrittore norvegese Axel Jensen, mentre il cantautore canadese era fidanzato con la cantante svedese Lena Måndotter. Tra Marianne e Leonard, però, nacque l'amore: la loro relazione andò avanti per qualche anno e i due vissero tra New York, Montreal e la stessa Idra, fino a quando la storia ebbe termine.