Disponibile in rete un video dei Led Zeppelin mai visto prima

Un video inedito di una esibizione dei Led Zeppelin a Tokyo, in Giappone, il 23 settembre 1971, è emerso in rete. La clip è stata caricata su YouTube nel 2018, ma, come riporta il sito Ledzepnews.com, ha ricevuto poca attenzione fino alla scorsa settimana.

La persona che ha realizzato il video indicano che questo video è solo uno dei dodici dello spettacolo. Ha scritto:

"A proposito, il film dei Led Zeppelin sull'esibizione di Tokyo non è al momento disponibile per uso pubblico perché odio l'uso commerciale di altri. È certamente bello che lo stesso JimmyPage lo veda. Tuttavia, penso che solo una parte possa essere resa pubblica. Il film in 8mm che ho girato a Tokyo dal vivo nel 1971 era muto ed ha una durata di circa 40 minuti. L'anno scorso ho aggiuntola mia sorgente sonora e ho realizzato un video di 47 minuti. Nel tempo, voglio crearne una versione completa con immagini fisse."