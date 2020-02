Sanremo 2020, Amadeus: "Madonna e Lady Gaga non erano disponibili"

Una nota interessante, a margine della prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, di cui vi abbiamo dato conto in dettaglio qua. Allo stato attuale sono annunciato solo due ospiti internazionali: Lewis Capaldi e Dua Lipa, entrambi in programma giovedì sera.

Amadeus, incalzato dalla sala stampa, ha spiegato perché non ne sono stati inclusi altri, dopo avere annunciato in precedenza di volere un "festival internazionale": i nomi sperati non erano disponibili. "Madonna sta facendo una serie di concerti a Londra", ha spiegato. "E Lady Gaga è in Russia, ci hanno detto. Non abbiamo cercato ospiti solo per averne", ha raccontato.

Amadeus ha anche confermato una voce che, tra gli addetti ai lavori, gira da tempo ovvero che la presenza di Dua Lipa è stata annunciata ma: "Stiamo ancora aspettando la conferma", ha spiegato Amadeus. Per la prima serata di domani è confermata invece la presenza di Emma. La lista definitiva degli ospiti verra comunicata alla c conferenza stampa di domani, 4 febbraio.