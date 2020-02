Me contro Te: esce l'album “Il Fantadisco dei Me contro Te”

Due libri, un diario, un libro di storie e il primo lavoro cinematografico, 'La vendetta del Signor S', non poteva mancare un album – come vi avevamo annunciato - tra le attività del duo Me contro Te, conosciuti anche come Luì & Sofì, la coppia di bloggers che hanno conquistato un vasto pubblico di bambini.

L'album sarà pubblicato il prossimo 14 febbraio e si intitolerà “Il Fantadisco dei Me contro Te” : 8 brani inediti (due incluse anche nel loro film) realizzati anche in versione karaoke per permettere ai bambini di cantarli e un poster con l’immagine dei due protagonisti che si potrà colorare e personalizzare.

L’album uscirà in due versioni. La prima, 'canta con Luì e Sofì', conterrà lo speciale 'Gratta e canta' grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me contro Te; e la seconda, 'canta e gioca con Luì e Sofì', con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Tracklist: